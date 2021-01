Kedd reggel is 361 közelében kezd a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Minimális erősödéssel kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben, de továbbra is 361 felett jár a jegyzés. Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látszik nagy elmozdulás, nagyrészt az mozgatja most a forintot is. A befektetők továbbra is elsősorban a koronavírussal kapcsolatos hírekre figyelnek, emellett Joe Biden közelgő beiktatása mozgatja a hangulatot.