Át akarja törni a forint a 360-as falat

Az erősödés felé vette az irányt a hazai fizetőeszköz a csütörtök reggeli kereskedésben, az euróval szembeni árfolyama újra a 360-as szint környékén ingadozik.

A szerdai kereskedésben a 359-es szint alatt is járt az EUR/HUF kurzusa, hajnalban viszont a 361-es szintig gyengült a hazai fizetőeszköz. Majd a reggeli kereskedés felpörgésével párhuzamosan 9 óra környékén jött egy kisebb fordulat, melynek hatására a forint euróval szembeni árfolyama a 360-as szint alá is benézett. 10 óra környékén a 359,80-as szinten jár az árfolyam.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a decemberi inflációs adat is reggel 9-kor jelent meg, a 2,7%-os adat azonban nem okozhatott nagy meglepetést, hiszen az elemzők is hasonló értéket vártak.

A forint piacának befektetői pedig minden bizonnyal Virág Barnabás MNB-alelnök szavaira is figyelhettek. A jegybankár a Portfolio-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván részt venni devizaháborúban, továbbra is óvatos alapállás jellemezheti a kamatpolitikánkat, szükséges a jelenlegi 0,75%-os egyhetes betéti kamat fenntartása a 0,6%-os alapkamat mellett is. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaságnak jó esélye van egy gyors helyreállásra.

A monetáris politikával kapcsolatban pedig kifejtette: "a monetáris politika attitűdje nem változott, továbbra is óvatos, megfontolt politikára van szükség".

Csak mert szeptember óta folyamatosan csökkent az infláció, még nem szabad hátradőlni, most kell ébernek maradnunk.

