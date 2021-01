Alig rezdül a forint, nem ereszti a 360-as mágnes

Továbbra sem tud szabadulni a 360-as lélektani szinttől a forint, már hetek óta itt ingadozik a magyar deviza az euróval szemben. Egyelőre kis fordulat látszik a dollár piacán is, újra a gyengülés felé mozdult az amerikai deviza, vagyis véget érhetett a korrekció a devizapár esetében is.

Kedd reggel 359,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a tegnap esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza már hetek óta nem tud kimozdulni a 360-as kulcsszinttől, mely mágnesként vonzza magához, egyik irányba sem tud innen eltávolodni. A jelek szerint ez folytatódik most is. A dollárral szemben 297,2-nél járunk, míg az angol font 404 forintba kerül most.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty szintén stagnálással kezdte a napot, míg a cseh korona 0,15%-kal erősödött az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollár ellenében, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyam esetében a fordulat jeleit látni ma reggel, hiszen az utóbbi napok korrekciója után megint gyengülésnek indult a dollár. 2020 végén jelentős emelkedést láttunk az árfolyamban, majd ezt korrigálta az év elején. Most 1,21 körül jár a jegyzés, ami 0,2%-os emelkedést jelent tegnaphoz képest.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images