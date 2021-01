Még mindig a kitörés küszöbén a forint, kis lépésekkel halad előre

Tovább araszol a kitörés felé a forint, mely a jelek szerint megvetette a lábát 360 alatt. Ahhoz sem sok hiányzik, hogy technikailag kitörjön eddigi sávjából a magyar deviza, akkor pedig további tér nyílhat az erősödésre. Továbbra is kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból az euró-dollár árfolyam alakulása, emellett az MNB holnapi üzeneteire figyelhetnek a befektetők.

Hétfő reggel 356,75-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A forint az év elején hetekig kerülgette a 360-as lélektani szintet, a jelek szerint azt sikerült lefelé áttörnie. Az igazi technikai kitöréshez azonban még hiányzik egy kicsi, 355-356 körüli árfolyam alatt beszélhetnénk arról. A dollárral szemben most 293,14-nél járunk, míg az angol font 402 forintba kerül.

A forint közvetlen régiós versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal erősödött ma reggel, vagyis hasonló a hangulat, mint a forint piacán. A feltörekvő devizák közül a török líra 0,6%-kal erősödött a dollárral szemben ma reggel, míg a dél-afrikai rand 0,3%-os javulással kezdte a napot.

Az utóbbi napokban már megszokhattuk, hogy elsősorban a nemzetközi tényezők mozgatják a forint árfolyamát, az euró-dollár jegyzés alakulása számunkra is kulcsfontosságú. Ez látszik a régiós mozgásokon is, várhatóan a következő időszakban is meghatározó lesz. Ma reggel a forintot támogatja az euró mérsékelt erősödése is, 1,2176 körül jár most a keresztárfolyam. A japán jen közben 0,1 százalékkal, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A héten több fontos esemény is lesz, magyar szempontból elsősorban az MNB holnapi kamatdöntő ülésére figyelhetnek a befektetők. Érdemi változásra nem számítunk, a jegybank továbbra is az óvatosságot hangsúlyozhatja, a kérdés inkább az, hogy a kommunikációban lesz-e bármilyen változás decemberhez képest. Szerdán a Fed tart kamatdöntő ülést, majd csütörtökön jön a negyedik negyedéves amerikai GDP-adat, ami szintén felbolygathatja a piacot.

Címlapkép: Getty Images