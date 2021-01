361-ig ugrott az euró, miközben meglódult a dollár is

A koronavírus-vakcinák beadási sebességével és működésükkel kapcsolatos bizonytalanságok mellett profitrealizálás is elindulhatott a részvénypiacokon a januári jó kezdés után, és ez a kettő ma jókora eséseket váltott ki mind Európában, mind Amerikában, ígya kockázatkerülőbb hangulatban a dollár is erőre kapott. Az euróval szemben a reggeli 1,2150-ről 1,2070-ig erősödött, és közben a forint a délutáni kereskedésben 361-ig esett az euróval szemben. Így a dollár/forint jegyzésekben még nagyobb, 1,1%-os forintesés alakult ki, a jegyzések most 298,6-nál járnak a bankközi piacon.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start