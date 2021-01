Szép csendben 360-ig gyengült vissza a forint – Besült a várva várt kitörés?

Kedd estére 360 közelébe gyengült vissza a forint az euróval szemben, ezzel besülni látszik az utóbbi napokban készülődő kitörés. A jegybank döntése igazából nem indokolta volna a gyengülést, az MNB tegnap megismételte, amit decemberben már mondott: folytatja állampapírvásárlásait, rövidebb futamidőkön is belép a piacra.

Szerda reggel 359,78-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából kedd estéhez képest. Tegnap ennél is jelentősebb forintgyengülést tapasztalhattunk, főleg az MNB kamatdöntése után. A jegybank egyrészt megerősítette korábbi óvatos kommunikációját, mely szerint kiemelten figyelemmel kíséri az inflációs kilátásokat, másrészt viszont a közleményben megismételték, hogy folytatódik az eszközvásárlási program, sőt 10 évnél rövidebb futamidőn is beszállnak a piacra. A dollárral szemben most 296 körül járunk, míg az angol font 406,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, de hasonló mértékben gyengült a dél-afrikai rand is reggel.

A forint ismételt gyengélkedéséhez az MNB eszközvásárlási programja mellett hozzájárul az is, hogy a dollár ismét kezd erősödésbe fordulni az euróval szemben. Szerda reggel 1,2153 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelentett tegnaphoz képest. Közben a japán jen szintén 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig alig mozdult.

