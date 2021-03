Fontos szinten esett át a forint a romló hangulatban

A múlt hét második felében felfelé tört ki a hetekig tartó 355-360-as sávból az euró-forint jegyzés, vagyis a magyar deviza a gyengülés felé mozdult el. Innen pénteken még próbált visszakapaszkodni a magyar deviza, azonban nem sikerült, így nem túl jók a kilátásai.

Hétfő reggel 362,5 körül járt a forint az euróval szemben, ezzel lassan kijelenthető, hogy egyértelműen felfelé mozdult ki a jegyzés a hetekig élő 355-360-as sávból. Pénteken még volt egy próbálkozása a magyar devizának, hogy visszatérjen ebbe a sávba, de lassan kijelenthető, hogy nem sikerült. Ez elsősorban a romló nemzetközi hangulatnak köszönhető, a befektetők elsősorban az emelkedő kötvényhozamok és az inflációs kilátások miatt aggódnak, ez pedig nyomás alá helyezi a feltörekvő piaci devizákat. Ha a közeljövőben nem javul érdemben a hangulat, akkor a forint kilátásai is rosszak maradhatnak, akár a tavaly nyáron látott történelmi mélypont is veszélybe kerülhet, most nagyjából 2%-ra van onnan az árfolyam. A dollárral szemben 300,4-nél járunk, míg az angol font most 419,5 forintba kerül.

A forint technikailag is kilépett korábbi sávjából, sőt a csökkenő trendvonalat is átvitte felfelé, ami szintén arra utal, hogy inkább a gyengülés felé vezethet az útja.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,2%-os erősödéssel kezdte a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 1,3%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand fél százalékot esett.

A globális piaci hangulat az euró-dollár árfolyamban is lecsapódik, és fontos szinthez közelít a jegyzés. Most 1,207 körül jár, ami egy hét alatt 0,7%-os dollárerősödést jelent. Ha az 1,20-as lélektani szint is elesik, az további nyomást jelenthet a feltörekvő devizák számára is, vagyis a forint szempontjából is érdemes lesz figyelni fél szemmel a jegyzést. A japán jen ma reggel alig mozdult, az angol font pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images