Kulcsszinthez ért a forint – Vissza tud fordulni, vagy jön az új mélypont?

A múlt heti gyengülés után fontos szinten kezdi a hétfői napot a forint az euróval szemben, hiszen már belátható távolságban van a tavalyi történelmi mélypont. Most kevesebb mint egy százalék kellene az új forintmélyponthoz, ami bármikor elérhető, vagy a másik lehetőség, hogy vissza tud fordulni a magyar deviza.

Hétfő reggel 367 körül kezdi a hetet a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a péntek esti árfolyammal. Innen már egy kisebb ugrás csak a tavaly látott csúcs az árfolyamban 370 közelében, vagyis újra a veszélyzónába került a magyar deviza ebből a szempontból. Ha a következő napokban nem tud visszafordulni a forint, akkor könnyen lehet ebből történelmi mélypont. A befektetők kiemelten figyelik a holnap reggel érkező februári inflációs statisztikát, mely a forint szempontjából is meghatározó lehet. Az elmúlt hetekben ugyanis részben épp az emelkedő globális inflációs várakozások gyengítették a forintot. A dollárral szemben most 308 körül járunk, míg az angol font 426,2 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig kis gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis egyelőre nincs egyértelmű irány a régióban. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is stagnálással nyitotta a hetet.

Az euró-dollár árfolyam ingadozására is érdemes fél szemmel figyelni a forint szempontjából, hiszen az utóbbi napokban a dollár erősödése is közrejátszott a magyar deviza gyengülésében. Vagyis ha az amerikai fizetőeszköz tovább tud kapaszkodni, akkor nagyobb eséllyel láthatunk a forint esetében is új történelmi mélypontot. Most 1,1911 körül jár a jegyzés, ami megegyezik a péntek estivel. Közben a japán jen és az angol font sem mozdult jelentősen egyelőre.

Címlapkép: Getty Images