Visszarántották a forintot a mélypont küszöbéről, de még nem menekült meg

Kedden erősödött a forint, így távolabb került történelmi mélypontjától. A javuló hangulat részben a dollár gyengülésének volt köszönhető, azonban így is belátható távolságban van még a 370-es szint. Továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulatra, valamint a kötvényhozamok alakulására lesz érdemes figyelni.

Szerda reggel a forint 366,7 körül járt az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a kedd esti árfolyammal. Tegnap a nap elején 368 körül is járt a jegyzés, ahonnan már csak egy kis lépés lett volna a tavaly látott 369,6-os történelmi mélypont a forint számára. Onnan aztán fordult a hangulat, részben a dollár gyengülésének köszönhetően erősödött a forint. Azonban jelentősen nem tudott eltávolodni mélypontjától, amíg 365 felett járunk, addig továbbra is a 370-es szint elérése fenyeget. A következő időszakban is a nemzetközi piaci mozgásokra, az euró-dollár ingadozására és az amerikai hozamok alakulására, valamint az inflációs félelmek erősödésére lesz érdemes figyelni. A dollárral szemben most 309-nél jár a magyar deviza, míg az angol font 428 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, illetve a dél-afrikai rand is hasonló visszaeséssel nyitott.

Az euró-dollár árfolyamban a tegnapi után újabb fordulat látszik, a dollár ismét erősödésbe kapcsolt. Most 1,1875-nél jár a jegyzés, ami 0,2%-kal alacsonyabb a tegnapinál. A befektetők elsősorban az inflációs félelmekre és a kötvényhozamokra figyelnek, illetve ezekkel kapcsolatban fontos lehet a Fed jövő szerdai kamatdöntő ülése, sokak szerint a jegybanknak is reagálnia kellene az utóbbi hetek piaci folyamataira. A japán jen ma reggel 0,3%-kal, az angol font pedig 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images