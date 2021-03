Ugrott egyet a forint, távolodik a mélyponttól

Az elmúlt fél órában határozott forinterősödés bontakozott ki, a jegyzések 366,5-ről hirtelen átmenetileg 365,5 körülig estek, aztán 366 körül visszaemelkedtek. Kedden is volt már a reggeli kereskedésben egy hirtelen forinterősödés. Úgy tűnik, hogy a 368-as szint körül egyelőre elfogyott az euróvevők lendülete, óvatosabbá váltak a 369,5 körüli történelmi csúcshoz közeledve (forint történelmi mélypont) és közben az is lényeges, hogy a világpiacon a dollár erősödése is kifulladt. Most reggel szintén volt egy kis dollárgyengülés az euróval szemben és ez most megint segített a forintnak egy kicsit az erősödésben az euróval szemben is.

