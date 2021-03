Ma van a forint nagy napja és nagyon közel jár az eddigi történelmi mélypontjához

Kis gyengüléssel kezdte a szerdai kulcsfontosságú napot a forint, így az euróval szemben 368 körül is járt, azaz nagyon közel a korábbi történelmi mélypontjához és mindez egy kulcsfontosságú amerikai jegybanki kamatdöntés délelőttjén történt.

Amint esti átfogó anyagunkban vázoltuk: nagyon fontos döntés előtt áll a Fed (az óraállítás miatt este 8 helyett már 7-kor megismerjük, és jönnek a friss prognózisok, illetve a sajtótájékoztató), mivel az elmúlt hetekben jelentős kötvénypiaci hozamemelkedés zajlott le Amerikában is és várják a befektetők az útmutatást, hogy az inflációs kilátásokról mit gondoljanak. Ha továbbra is azt a képet sugallja a Fed, hogy hagyja a célon is átmenetileg túlszaladni az inflációt, akkor az dollárgyengülést és részvénypiaci emelkedést hozhat, ha viszont azt érzékelteti, hogy lát közép távon is inflációs kockázatokat és ezért kész akár majd az eszközvásárlások, vagy a kamatok terén is idővel lépni, akkor az dollárerősödést és részvényesést válthat ki.

Utóbbi forgatókönyv esetén a forintot is megüthetik, így akár új történelmi mélypontra is bukhat, hiszen ma reggel kis gyengülés mellett már 368 közelében járt az euróval szembeni árfolyam, azaz nagyon közel járunk a tavaly tavasszal megjárt 369,5-ös eddig történelmi mélyponthoz.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós devizák közül még nem lóg ki a forint látványosan a gyengülésével, de inkább az alulteljesítők felé „hajlik”.

Amennyiben a forint új mélypontra bukna ma-holnap, akkor technikailag a 371,5 körüli szint lenne a következő fontosabb ellenállás (a korábbi mozgás 50%-os Fibonacci-kiterjesztése).

A dollár/forint jegyzésekre is jelentősen kihathat a Fed esti döntése. Amennyiben a forint erősödne, a dollár esne, akkor a korábbi csökkenő trendvonal felülről visszatesztelése lenne fontos szint, amely éppen egybeesik most az egyébként is kerek 300-as szinttel, illetve a 299-300 körüli támasz szinttel. Amennyiben ugrik a dollár és esik a forint, akkor a 315-316-os ellenállásra lesz érdemes először figyelni.

Címlapkép forrása: Shutterstock