Ide-oda rángatják a forintot - Mindenki csak találgat, merre indulhat

Szerda reggel 366-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Már tegnap is erősödött a magyar deviza az MNB kamatdöntő ülését követően, pedig a jegybank nem nyúlt a kamatokhoz és a kommunikációban sem fogalmazott meg erős üzeneteket a korábbiakhoz képest. A dollár jegyzése most 309,1-nél jár, míg az angol font 424 forintba kerül.

Azért is meglepő a forint erősödése, mert a dollár tegnap is tovább erősödött, a régiós devizák pedig ezzel párhuzamosan érezhetően gyengültek, a lengyel zloty és a cseh korona is fél százalék körüli esést mutatott. Ma reggel is minimális, 0,1 százalékos gyengülésben van a forint két versenytársa. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre minimális elmozdulást mutat, akárcsak a dél-afrikai rand.

Említettük a dollár erősödését, tegnap 1,19 alá esett vissza az euró-dollár jegyzés: Most 1,1846-nál jár az árfolyam, ez elvileg a forint szempontjából is rossz hír. Vagyis a nemzetközi folyamatok alapján könnyen lehet, hogy a közeljövőben ismét a gyengülés felé mozdul a forint, ha a dollár ma is tovább kapaszkodik. A japán jen szerda reggel stagnált, az angol font pedig 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben.

