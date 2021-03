Kifulladni látszik a forint erősödése, de lehet még néhány dobása

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hétfőn már látszottak annak jelei, hogy végéhez közeledhet a forint erősödése, egyelőre kedd reggel is minimális elmozdulás látszik csak. A nagy erősödés és felülteljesítés után lassan aktuális is lenne egy korrekció, vagy legalább megpihenés. Utána viszont ha javul a nemzetközi hangulat, akkor akár 360 környékére is visszakapaszkodhat a magyar deviza.