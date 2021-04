Elsőre megfutamodott a forint a 360-tól

A 360-as lélektani határ egyelőre túl nagy falat volt a forintnak, közvetlenül előtte fordult vissza a magyar deviza. Persze ettől még bármikor újra fordulhat a hangulat, így akár az újabb áttörés sem zárható ki.

Szerda reggel 360,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a kedd esti árfolyammal. A hét elején az ünnepek alatti illikvid piacon a 360-at is megközelítette a jegyzés, azonban onnan visszafordult a magyar deviza, megtorpant az erősödés. Persze még így is belátható közelségben van a 360-as árfolyam, a hangulat ismételt javulása mellett azt támadhatja ismét a magyar deviza. A dollárral szemben most 303,9-nél járunk, míg az angol font 420,2 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal gyengült az euróval szemben, míg a cseh korona stagnált. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékkal gyengült.

A dollár is korrigált az utóbbi napokban, képtelen volt 1,18 alatt megvetni a lábát. Most 1,1875-nél jár a jegyzés, ami megegyezik a kedd estivel. A japán jen szintén alig mozdult, míg az angol font 0,35%-kal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images