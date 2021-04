Egyszerűen képtelen megállni a forint, sorra töri át a falakat

Hétfő reggel 357,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a péntek esti árfolyammal. A forint az utóbbi egy hétben 0,8%-kal, egy hónap alatt pedig 2,5%-kal erősödött az euróval szemben, ennek köszönhetően tudott eltávolodni a 370 közeli történelmi mélypontjától. Sőt, ma már arról beszélhetünk, hogy kéthónapos csúcson jár a magyar deviza. Ebből a szempontból a 354-es árfolyam lehet a kulcsfontosságú, hiszen azzal új idei csúcsot állítana fel a hazai fizetőeszköz. A dollár jegyzése 300,76-nál jár, míg az angol font 412,34 forintba kerül most.

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-ot veszített a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékot veszített.

A dollár a múlt héten megint a gyengülés felé mozdult az euróval szemben, 1,19 közelébe is emelkedett a jegyzés. Most 1,1887 körül jár, ami 0,1 százalékos korrekciót jelent. Vagyis az első jelek szerint ismét fordulni látszik az euró-dollár, ami a forintnak is rossz hír lehet. A japán jen ma reggel 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,15%-ot veszített.

