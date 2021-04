Egyre csúnyább, amit ma művel a forint, lassan 360-ig esik vissza

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hétfőn 356 közelében is járt már a forint az euróval szemben, majd a nap végére kicsit fordult a hangulat. Eddig a hasonló elbizonytalanodások után újra erőre tudott kapni a forint, sorra vitte át a falakat megállíthatatlanul. Kérdés, most is csak átmeneti lesz-e a megtorpanás vagy kifogyott a szuflából a magyar deviza.