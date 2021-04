Van még tere a forintgyengülésnek 360 felett vagy magához tér a magyar deviza?

Szerda reggel kismértékben tovább gyengült a forint az euróval szemben, így lassan a 362-t közelíti a jegyzés. A következő napok legnagyobb kérdése az lesz, hogy tovább gyengül-e a magyar deviza, vagy magához tud térni, és visszatér 360 alá.

Az utóbbi napokban ismét gyengülő pályára került a forint, mostanra 361,32-nél jár az euróval szemben, ami stagnálást jelent tegnaphoz képest. Ezzel a múlt héten látott 355 körüli mélyponttól már érezhetőnek mondható a gyengülés. Pedig a nemzetközi hangulat viszonylag támogató a forint szempontjából, a dollár gyengült az utóbbi napokban, és az amerikai tízéves hozam is 1,6% alá süllyedt. Így inkább a korábbi indokolatlan felülteljesítését korrigálhatja most a forint, sokak számára az is érthetetlen volt, hogy egy hónapja még történelmi mélypont közelében volt a jegyzés, majd onnan szinte megállíthatatlanul erősödött a magyar deviza. A dollár most 300,37-nél jár, míg az angol font 418,61 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty alig látható erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra szintén alig mozdult egyelőre, akárcsak a dél-afrikai rand.

Az utóbbi napokban megtört a kapcsolat az euró-dollár árfolyammal, hiszen sokáig az volt a megszokott, hogy a dollár gyengülésével enyhült a nyomás a forinton. Ehhez képest az elmúlt napokban 1,20 fölé emelkedett az euró-dollár jegyzés, ami mellett a magyar deviza gyengült. Szerda reggel 1,2026-nál járt az árfolyam, ami minimális korrekciót jelentett. A japán jen 0,1 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font stagnált.

Címlapkép: Getty Images