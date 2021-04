Próbál magára találni a forint, 365 közeléből fordult vissza

Péntek reggel 364,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez önmagában minimális gyengülést jelent csütörtök estéhez képest, az utóbbi egy hétben viszont közel 0,8%-ot esett a magyar deviza. A következő napokban elsősorban a keddi kamatdöntésre, illetve az MNB üzeneteire figyelhetnek a befektetők. Érdekesség, hogy legutóbb épp a márciusi kamatdöntés előtt volt mélypont közelében a forint, most még nem tart ott, de keddig ismét hasonló nyomás alá kerülhet. A dollár most 302,8-nál jár, míg az angol fonbt 419,67 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand minimális erősödéssel kezdett.

Az euró-dollár továbbra is 1,20 felett jár, most épp 1,2027-nél jár a jegyzés, ami 0,1%-kal magasabb a tegnapinál. A japán jen és az angol font is minimálisan erősödött a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images