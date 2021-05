360 körül megtorpant a forint erősödése

Továbbra is a 360-as lélektani szint körül jár a forint az euróval szemben, vagyis itt megtorpant az erősödés. Nagy kérdés, hogy innen tud-e tovább kapaszkodni a magyar deviza, legutóbb 355 közelében fordult vissza a gyengülés felé.

Kedd reggel 359,5-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag változatlan volt a hétfő esti jegyzéshez képest. Már tegnap is alig mozdult a magyar deviza, a jelek szerint a múlt héten látott erősödés 360 körül torpant meg. Kérdés, hogy ez csak átmeneti megálló lesz vagy innen ismét gyengülésbe fordulhat a hazai fizetőeszköz. Legutóbb egy hónappal ezelőtt 355 közelébe tudott visszakapaszkodni a forint az újabb gyengülő hullám előtt. Most rövidtávon a jövő kedden érkező inflációs adatra lesz érdemes figyelni, a szakértők szerint az áprilisi adatban már látszani fog a nagy robbanás, akár 5% feletti áremelkedés is elképzelhető. Ez pedig a reálkamat csökkenésén keresztül a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben most 298,5-nél járunk, míg az angol font 414,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1%-os gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos visszaeséssel kezdett.

Az euró-dollár árfolyam 1,20 körül ingadozik az utóbbi napokban, innen nem nagyon tud eltávolodni tartósan. Most 1,2033-nál jár a jegyzés, ami 0,25%-os dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-ot veszített.

Címlapkép: Getty Images