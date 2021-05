Egy indonéz gyógyszercég több dolgozóját is letartóztatták, mert használt Covid mintavételi eszközt adtak el újként

Egy indonéz gyógyszercég több dolgozóját is letartóztatták, miután kiderült, hogy már előzőleg nyálvételre használt Covid mintavételi eszközöket újramosva, újként adtak el – írja a BBC.

A rendőrségi beszámoló szerint akár 9 ezer olyan ember is lehet, akiket ezekkel a használt mintavételi eszközökkel teszteltek a medáni reptéren. A Kimia Farma gyógyszercég most jogi lépésekre és perekre számíthat az utasok részéről. A rendőrség úgy véli, hogy az újramosott eszközöket már tavaly december óta használják a reptéren tesztelésre.

A reptéren minden utasnak negatív teszttel kell rendelkeznie ahhoz, hogy repülhessen, így a reptér szolgáltatásai között megtalálható az ott végzett tesztelés is. A reptér a Kimia Farma gyógyszercégtől szerezte be eddig a teszteléshez szükséges eszközöket (antigén gyorstesztek).

Azt követően, hogy több utas is panaszkodott amiatt, hogy a tesztek hamis pozitivitást mutattak ki, a rendőrség egy beépített ügynököt küldött a reptérre, utasnak adva ki magát. Amikor őt is letesztelték és neki is pozitív lett a tesztje, rendőrségi rajtaütést szerveztek a tesztelési helyszínre, ahol használt, újrahasznosított kiteket találtak.

Múlt héten az ügy hatására a Kimia Farma több dolgozója, köztük a helyi vezetőt letartóztatták. A rendőrök szerint a csalásból a gyógyszercég mintegy 1,8 milliárd rúpiához, tehát közel 125 ezer dollárhoz jutott, az így szerzett pénzt pedig a gyanú szerint az egyik gyanúsított luxus házának építéséhez is felhasználták.

