Megütötték a forintot az inflációs adatra

Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben, ami jelentős részben annak köszönhető, hogy az áprilisi infláció meghaladta az előzetes várakozásokat. Persze még így is 360 alatt járunk, vagyis korai lenne aggódni, azonban a reggeli adat lehet a fordulat jele is.

Kedd reggel 358,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal volt magasabb a hétfő esti szintnél. Az érezhető gyengülés főleg azok után következett be, hogy a KSH közölte: az áprilisi infláció 5,1%-ra emelkedett, ami több mint nyolcéves csúcsot jelent és meghaladja az előzetes várakozásokat. Ezzel a magyar reálkamat is csökkent, ami rossz hír a forint számára. A dollár most 295,6-nál jár, míg az angol font 417,8 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is hasonló mértékű visszaeséssel kezdték a napot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand egyelőre stagnál.

Az euró-dollár árfolyamban alig látunk elmozdulást, a ma reggeli 1,2139 körüli árfolyam 0,1 százalékkal magasabb a hétfő estinél. A japán jen közben minimálisan gyengült a dollárral szemben, míg az angol font kicsit erősödött.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images