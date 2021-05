Megint túl nagy falat volt a 350 a forintnak

Csütörtök reggel 350,2-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal volt alacsonyabb a szerda esti értéknél. A lélektani határ áttörésével tegnap is megpróbálkozott a magyar deviza, azonban nem tudott 350 alatt maradni. Nem biztos, hogy ez a következő napokban sikerülhet neki, a hét elején látott erősödést követően most inkább kivárás jellemezheti a forint piacát. A következő fontos tényező a jegybank keddi közleménye lehet, kérdés, hogy a Monetáris Tanács hivatalos kommunikációja mennyiben erősíti majd meg Virág Barnabás alelnök hétfői szavait. Ha még erősebb jelzést küldenek a várható júniusi kamatemelésről, akkor az újabb lendületet adhat a forintnak is. A dollár most 287,45-nél jár, míg az angol font 405,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,6%-kal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,3%-ot javított.

Az euró-dollár árfolyamra tegnap este nem volt jelentős hatással a Fed eszközvásárlásának leállításával kapcsolatos várakozások erősödése. A jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a következő hónapokban szóba kerülhet a program lassítása, ha a gazdasági adatok javulása hasonló ütemben folytatódik. Az euró-dollár továbbra is 1,22 körül jár, most éppen kicsivel alatta. Közben a japán jen 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font minimális elmozdulással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images