Visszagyengült tízhavi csúcsa közeléből a forint

Hétfő reggel 346,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-kal volt magasabb a péntek esti szintnél. Az utóbbi napokban a 345-ös lélektani határt támadta a magyar deviza, azonban áttörnie nem sikerült, de így is tízhavi csúcson járt. A következő napokban kulcsfontosságú lehet a szerdán érkező inflációs adat, ami akár a forint sorsára is hatással lehet, hiszen már áprilisban 5% fölé ugrott a drágulás üteme. Utána pedig lassan indul a jegybankok időszaka, a héten az EKB, a jövő héten a Fed, június végén pedig az MNB is kamatdöntő ülést tart. A dollár most 284,67-nél jár, míg az angol font 402 forint közelében áll.

A régióban a versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással nyitotta a hetet. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is minimális gyengülést mutat egyelőre a dollárral szemben.

A dollár erősödni próbált az utóbbi napokban, az 1,22 feletti szintekről kapaszkodott vissza az euróval szemben. Most 1,2158-nál jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. A japán jen egyelőre stagnál, az angol font viszont 0,3%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images