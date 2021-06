Visszarántották a forintot a kormányzati és jegybanki nyilatkozatokra

Visszaerősödött szerdán a forint az euróval szemben miután az MNB és a kormány részéről is többen megszólaltak, a jegybank alelnöke kamatemelési ciklust jelentett be júniustól. A korábbi 345 körüli mélyponttól azért még távol vagyunk, de a jelek szerint a 350-től egyelőre megmenekült a magyar deviza.

Csütörtök reggel 346,35-nél járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a szerda esti árfolyammal. Tegnap érezhető erősödést produkált a forint miután Virág Barnabás MNB-alelnök kamatemelési ciklust jelentett be júniustól, majd Matolcsy György is a szigorúbb monetáris politika mellett érvelt. A jelek szerint a befektetők kétségeit sikerült eloszlatni, már elkönyvelték, hogy szűk két hét múlva tényleg kamatot emel az MNB. A dollárral szemben most 284,5-nél járunk, míg az angol font 401,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty kis erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra szintén kismértékben, 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand egyelőre alig mozdult.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy mozgást azok után, hogy az 1,22 feletti szintről kicsit visszaerősödött az amerikai deviza. Most 1,2173-nál jár a jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest. Magyar idő szerint kora délután érkezik a májusi amerikai inflációs adat, ami a devizapiacon is hozhat komolyabb mozgásokat.

