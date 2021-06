Kerek szinthez ért a forint a dollárral szemben

Péntek reggel a forint próbál visszakapaszkodni az euróval szemben, a 354,6-os árfolyam 0,3%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. Vagyis továbbra is nagyok a kilengések a magyar deviza piacán, most gyakorlatilag a tegnapi 1%-os esés korrekcióját látjuk. Az elmúlt egy hétben még így is közel 2%-os gyengülésben van a magyar deviza, ami több okra vezethető vissza:

A Fed szerdai kamatdöntése után jelentősen erősödött a dollár, ami rossz hír a feltörekvő piacok számára. Ilyenkor ugyanis csökken a kockázatvállalási kedv a piacon.

A befektetők kiemelten várják az MNB keddi kamatdöntő ülését, emiatt az utóbbi napokban hektikus a hangulat. Ráadásul egyre több elemző értékeli kockázatként, hogy a jegybank esetleg meglepetést okoz és nem szigorít olyan mértékben, mint amennyire a piac várja.

A dollár erősödésének is köszönhetően a dollár-forint jegyzés a 300-as kulcsszintet közelíti, most épp 297,7 körül jár, de reggel volt 299 felett is.

A forint versenytársai is erősödéssel kezdtek ma az utóbbi napok rossz hangulata után, a lengyel zloty 0,3%-kal erősödött, a cseh korona pedig minimális javulást mutat az euróval szemben. A török líra fél százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,3%-ot javított.

Említettük már a dollár komoly erősödését az elmúlt napokban, az euró-dollár már 1,19 körül jár, ami tegnaphoz képest további 0,1 százalékos dollárerősödést jelent, az utóbbi egy hétben viszont 1,75%-ot javított az amerikai deviza, főleg a Fed szerdai kamatdöntése után indult be a folyamat. A japán jen ma reggel 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font viszont 0,4%-os gyengüléssel kezdett.

