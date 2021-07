A dollár erősödése tett keresztbe a forintnak, 354 körül az euró jegyzése

Az elmúlt napokban elsősorban a dollár erősödésével párhuzamosan gyengült a forint, így ma már nem a 350-es lélektani határ áttörése a cél, hanem az, hogy ne távolodjon el onnan nagyon felfelé a jegyzés. Holnap reggel érkezik a júniusi inflációs adat, ami kulcsfontosságú lehet a magyar deviza szempontjából is a következő napokban.

Szerda reggel 354 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Ugyanakkor a 350-es lélektani határtól fokozatosan eltávolodik a magyar deviza, már amiatt kell aggódni, hogy most ne távolodjunk el nagyon ettől a szinttől. Mindez azért érdekes, mert közben az MNB szinte minden nap leszögezi, hogy elkötelezett a kamatemelés mellett a következő hónapokban, ennek ellenére a forintban nincs komoly szufla, képtelen ismét az erősödés felé fordulni. Ezen talán a júliusi kamatdöntés változtathat, ugyanis a jegybank alelnöke már kiemelte, hogy a kamatemelés mértéke meghatározó lesz a következő hónapokra nézve. Ha pedig a vártnál nagyobb mértékben szigorít a Monetáris Tanács, akkor az erős üzenet lehet a piac számára is. A dollárral szemben most 299,33-nál járunk, míg az angol font 413,37 forintba kerül.

A fontosabb versenytársak közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig kis erősödéssel kezdte a napot, de inkább stagnálásról beszélhetünk. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, a dél-afrikai rand pedig 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Említettük már, hogy a forint gyengülése az utóbbi napokban a dollár erősödésével volt párhuzamos, a korábbi tapasztalatok már megmutatták, hogy az amerikai deviza javulása nem jó hír a feltörekvő piaci devizáknak, különösen a forintnak. Éppen ezért nem meglepő, hogy az 1,18 közelébe erősödő dollár keresztül húzta a forint további erősödését. Most 1,183 közelében jár a jegyzés, ami stagnálást jelent kedd estéhez képest. Közben a japán jen és az angol font is egyelőre mozdulatlanul kezdi a napot.

Címlapkép: Getty Images