Folytatódik a forint vesszőfutása a meglepő inflációs adat után

Csütörtök reggel 358 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ezzel folytatódik az elmúlt napok tendenciája, melyben a magyar deviza esik. Ráadásul érezhető alulteljesítésről is beszélhetünk a forint esetében, a hét elején még 350 közelében volt az euró jegyzése.

A forint 358 fölé gyengült az euróval szemben csütörtök reggelre, a 358 körüli árfolyam 0,3%-kal volt magasabb a szerda estinél. Ezzel folytatódott a forint utóbbi napokban látott gyengélkedése, a hét elején még 350 közelében volt a jegyzés, majd onnan indult egyértelműen a gyengülés felé a magyar deviza. Ebben a dollár erősödése mellett már magyar specifikus hírek is szerepet játszanak, az inflációs félelmek, illetve az uniós politikai viták aggasztják a befektetőket. A jelek szerint kezd realitássá válni a piac számára, hogy a brüsszeli csatározások már érezhető gazdasági hátrányokkal, az uniós források felfüggesztésével járnak majd. A KSH ma reggel a vártnál magasabb, 5,3%-os inflációs adatot közölt, ami nyolc és féléves csúcsot jelentett, az igazi meglepetés, hogy a várakozásokkal ellentétben nem enyhült az áremelkedési nyomás. Ez egyrészről negatív a forint szempontjából, másrészt viszont erősítheti a kamatemelési várakozásokat, ami elvileg támogatná a forintot.

Érdemes egypillantást vetni a forint relatív teljesítményére is, a régiós versenytársakhoz képest egyértelműen alulteljesítő a magyar deviza. Egy hét alatt a forint 2%-kal gyengült, míg a lengyel zloty 0,4%-kal, a cseh korona pedig 1,2%-kal esett vissza az euróval szemben. Ez is arra utal, hogy magyar specifikus tényezők is egyre nagyobb szerepet játszanak a gyengülésben.

Csütörtök reggel a korona 0,2%-kal gyengült az euróval szemben, míg a lengyel zloty stagnálással kezdett, így ez az alulteljesítés is folytatódik egyelőre.

A hazai tényezők mellett említettük már a dollár erősödését, az utóbbi napokban az amerikai deviza 1,18 alá kapaszkodott az euróval szemben, ami szintén rossz hír a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára is. Ma reggel 1,1806-nál jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos korrekciót jelent, miközben a japán jen 0,6%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2%-kal gyengült.

Címlapkép: Getty Images