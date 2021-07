Kéthavi mélypontra ütötték a forintot a kamatemelési ígéretek mellett is – Merre tovább?

A keddi és főként a szerdai forintesés figyelemre méltó volt, mert fontos szinten esett át a forint és kicsit a régiós tendenciákból is kilógott, mindezzel pedig két hónapja nem látott gyenge szintre került a magyar fizetőeszköz az euróval szemben a 360-as szint közelében. Mindez azután történt, hogy hétfőn és kedden is megígérte a Magyar Nemzeti Bank vezetése a folytatódó kamatemelési sorozatot és meghatározó jelentőségű júliusi döntést vetített előre, így a piaci kamatemelési várakozások is tovább emelkedtek. A látszólag furcsa forintesés mögött röviden összefoglaljuk a főbb okokat és azt is, hogy technikai elemzési alapon melyik szintekre kell nagyon figyelni.

Miről szól ez az elemzés? Összefoglaljuk, hogy milyen fontosabb üzenetek és adatok jelentek meg a napokban, amelyek mellett a forint esett a héten.

Rámutatunk arra, hogy az uniós viták láttán mitől kezdhetett aggódni a piac, ami a forintot is megviselhette.

Összefoglaljuk azokat a legfontosabb technikai elemzési szinteket is, amelyekre most figyelni kell a forint további pályája kapcsán.

Miután hétfőn azt üzente Virág Barnabás MNB-alelnök, hogy az inflációs kockázatok miatt júliusban folytatódik az MNB kamatemelési ciklusa és az e havi döntés meghatározó jelentőségű lesz, kedden egy váratlan jegybanki látogatáson Orbán Viktor kormányfő is beszélt a pénz értékőrzésének fontosságáról.

Ezután néhány órára a jegybank zöld finanszírozási programjának tájékoztatóján Virág Barnabás újra megerősítette a júliusi kamatemelés esélyét és annak fontosságát.

Mindezek ellenére már kedden elkezdett esni a forint és így kilépett a múlt hét szűk kereskedési sávjából az árfolyam. Az euró jegyzései 354-ig ugrottak kedd estére, aztán szerdán délelőtt tovább ütötték a forintot, a jegyzések 358 felett is jártak, csütörtökön délután pedig 358,5-nél, azaz kéthavi mélyponton toporog az árfolyam.

Amint a fenti grafikonon berajzoltuk: a szerdai mozgással felfelé viszonylag könnyedén áttörte az EURHUF a 356 körüli ellenállást, ami június közepén még megállította, majd megfordította a forint esését. Május közepén éppen ennél a 356 körüli szintnél érte a piacot Virág Barnabás bejelentése, hogy júniusban tíz év után az első kamatemelésére készül az MNB az inflációs kockázatok miatt, így azonnal hullámszerű és összességében jelentős forinterősödés indult. Ezt az erősödést adta tehát mostanra vissza a forint az utóbbi napok fejleményei alapján.

A ma reggel közölt júniusi inflációs adat egyébként

alátámasztotta az MNB felőli sorozatos figyelmeztetéseket, hogy mindenképpen lépni kell, hiszen a friss adat szerint még tovább emelkedett az infláció a várakozások ellenére.

Az utóbbi két hetet tekintve a forint kissé alulteljesítőnek számít a régiós devizák között, mert bár a cseh korona és a lengyel zloty is gyengült, de nem annyit mint a magyar forint (2%-ot). Ráadásul a forint amellett esett, hogy közben a jegybanki üzenetek hatására a piacon beárazott kamatemelési várakozások tovább nőttek, aminek elvileg támogatnia kellene a forintot.

Összevetettük a június 22-i kamatemelés napján délutáni, és a ma délutáni határidős kamatláb-megállapodások szintjét a Refinitív adatbázisban és azt látjuk, hogy most 6-8 bázisponttal magasabban vannak az egyes lejáratokra várt bankközi kamatok, mint akkor. Jelenleg a Refinitiv adatbázisban az 1 hónap múlvai 3 hónapos FRA jegyzések középértéke 1,20% körül mozog, a 3 hónap múlvai 3 hónapos FRA most 1,50%-nál jár. A 6 hónap múlvai 3 hónapos jegyzés most 1,87% körül jár, a 9 hónap múlva induló 3 hónapos kamat pedig 2,04% körül. Mindez jelenleg 0,9%-os alapkamat és egyhetes betéti ráta mellett értendő, azaz

a piac 3 hónapos távon kb. 60 bázispontos (havi 20 bázispontos), 6 hónapos távon 100 bázispont körüli (havi 15-20 bázispont), 9 havi távon pedig 115 bázispont körüli kamatemelést áraz a 3 hónapos BUBOR kamatra.

A várt feletti infláció és a kissé tovább erősödő kamatemelési várakozások mellett a forint régiós devizáknál is kissé nagyobb esése furcsának tűnik és ez abba az irányba mutat, hogy magyarspecifikus okok is meghúzódnak mögötte amellett, hogy a dollár erősebb szintekre jutott (ez általában kedvezőtlen a feltörekvő piaci devizák között a forintnak is). Ez a magyarspecifikus ok pedig az EU-pénzek majdani folyósításával kapcsolatos piaci nyugtalanság lehet, amit a magyar gyermekvédelmi törvény által kiváltott heves brüsszeli reakciók táplálhatnak.

A forint keddi és szerdai esésére rímel az, hogy éppen kedden derült ki: komoly tartalmú (bár jogilag nem körtőerejű) EP-állásfoglalásról szavaznak ma, azaz csütörtökön, amely szerint az összes új uniós pénzt blokkoltatni szeretné az EP Magyarország felé, amíg az emberi jogi aggodalmak fennállnak. Aztán szerdán az EP-plenárison felszólalva határozott fellépést ígért a képviselőknek Ursula von der Leyen bizottsági elnök a kifogásolt magyar gyermekvédelmi törvény kapcsán, őszre ígérve az ország elleni eljárás elindításának kezdő lépését is.

Közben pedig kiderült, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem fogadja el a magyar helyreállítási tervet, mert további garanciákat vár az EU-s pénzek felhasználása terén. A gyermekvédelmi törvény és általában az emberi jogi kritikák alapján

félő, hogy a fentiek miatt csúszni fog a magyar helyreállítási terv, illetve a 2021-2027-es uniós programok brüsszeli elfogadtatása és a kifizetéseknél is látszanak kockázatok.

Ha a következő napokban a magyar kormány és a Bizottság stábja nem tudja elsimítani a nézeteltéréseket, akkor a helyreállítási programunk elfogadása leghamarabb szeptemberre csúszhat, így a 2511 milliárdos támogatási keret 13%-os előlegének (326 milliárd forint) megérkezése is legalább szeptember-októberre csúszhat. Emellett a viták miatt félő, hogy az új, 2021-2027-es felzárkóztatási programok brüsszeli elfogadtatása és az itthoni pályázatok tömeges indulása is csúszhat, mert bizonytalan, hogy mikor melyik programból mennyi EU-s pénz érkezhet majd meg (főleg akkor, ha ősszel-télen valóban elindul hazánk ellen a jogállamisági eljárás). Mindez pedig az egyébként is jelentős deficittel futó magyar államháztartás hiányát átmenetileg növelheti akkor, amikor akár a várható negyedik járványhullám ismét ronthatja a büdzsé egyenlegét.

Ezeket a kockázatokat kezdhette beárazni a forintpiac az elmúlt napok esésével és ezért gyengülhetett a fontos szinten túl amellett is, hogy közben a kamatemelési várakozások is erősödtek. Mindez azt is mutatja, hogy

a piacon már érezhető hatása van a Brüsszellel folytatott újabb vitáknak, mert közvetlenül kihat már a pénzek folyósítására, legalábbis annak ütemezésére a következő hónapokban.

Fentebb utaltunk már rá, hogy a 356-os szintnél egy fontos technikai ellenálláson jutott át felfelé az EURHUF, de érdemes alaposabban is megvizsgálni, hogy most mit üzen a technikai elemzés, milyen szintekre kell figyelni. Amint alább látható (barna vonal), az árfolyam most éppen alulról tesztelni kezdte a 200 napos mozgóátlagot (358,6-nál húzódik), ezért torpant meg a forintesés kissé 358 felett. Amennyiben felfelé átjutna ezen a 358,6-os szinten az EURHUF, azaz tovább esne a forint, akkor a kerek 360-as szintet kell figyelni, mert éppen ott húzódik a berajzolt 3 éves emelkedő trendvonal (piros) és a március közepétől június elejéig bejárt EURHUF mozgás 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintje is.

E két fontos technikai indikátor együtt, illetve maga a 360-as kerek szint összességében rendkívül erős ellenállást jelentenek az EURHUF számára,

amely jó eséllyel elsőre megállítaná a forintot és elkezdhetne visszaerősödni.

Ha viszont a 360-as szint sem tudná megállítani az EURHUF-ot, akkor az árfolyam visszajutna a 3 éves emelkedő trendvonal fölé, azaz újabb eső trend elindulásáról beszélhetnénk, és ennek jegyében a 370-es eddigi forint történelmi mélypont kerülhetne a befektetők fókuszába.

