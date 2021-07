Kéthavi mélypontról próbál talpra állni a forint

A délután első feléig kéthavi mélypontja közelében ragadt a forint az euróval szemben a borongós nemzetközi részvénypiaci hangulat, a dollár ereje, a váratlanul magas magyar infláció és a magyar EU-pénzek folyósítása körüli bizonytalanság együtteseként, aztán a délután második felében kicsit erősödni tudott.

Reggel váratlanul magas júniusi inflációs adatot közölt a KSH, ami megerősítette az MNB felőli üzeneteket, hogy kamatemelési sorozatba kell kezdeni, hogy fékezni lehessen az inflációs kockázatokat. Bár a kamatemelési várakozások is emelkedtek kicsit, a forint mégis gyengült az utóbbi napokban és ma is, amely az EU-pénzek körüli bizonytalansággal összefügghet, amint arra külön elemzésünkben rámutattunk.

A forint az elemzésben is vázolt egyik fontos technikai szintről most délután elkezdett erősödni, a 200 napos mozgóátlag ugyanis 358,6-nál a jelek szerint elsőre megállította a forint esését és most 358 közelébe visszakapaszkodott a magyar fizetőeszköz.

Közben az EKB által részleteiben bejelentett monetáris politikai eszköztár-átvilágítás és módosítás nyomán az euró erősödni tudott a dollárral szemben 1,18-ról 1,185-ig, ez pedig segített abban, hogy a dollárral szemben jobban szerepeljen a délutáni kereskedésben a forint. A jegyzések 304-ről 02 közelébe ereszkedtek vissza a bankközi piacon.

