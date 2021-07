Ma is esik tovább a forint - Újra megcélozza a 360-at?

Szerda reggel 356,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap azonban érezhetően gyengült a forint, hiszen egy napja még 355 körül járt az euró árfolyama. Alapvetően nyugodt időszakra számítottunk a közelgő jegybanki döntések előtt, azonban tegnap az amerikai inflációs adat újabb meglepetést okozott azzal, hogy 5,4%-ra ugrott az áremelkedési ütem. Ez pedig a dollár erősödésén keresztül rossz hír volt a forint számára. Jelenleg a dollár-forint jegyzés 302,8-nál jár, míg az angol font 419 forintba kerül.

A régióban mostanában éppen a lengyel zlotyval mozog együtt megint a forint, tegnap is kéz a kézben gyengültek. Ma reggel egyelőre nem látszik nagy elmozdulás, minimális erősödéssel kezdik a napot a versenytársak is. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is minimális elmozdulást mutatnak a dollárral szemben.

Szóba került már a dollár tegnapi erősödése, az inflációs adat hatására az amerikai deviza 1,18 alá kapaszkodott az euróval szemben. Innen próbál ma korrigálni az árfolyam, az 1,1795 körüli jegyzés 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél. A japán jen közben 0,2%-kal erősödött szintén a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

