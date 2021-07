Kapaszkodik vissza a forint a 360-as szinttől

A forint 359,5 körül járt az euróval szemben a hét elején, ez megegyezik a péntek esti szinttel. A hétvége előtt néhány percre a 360-as lélektani határ felett is járt a jegyzés, de egyelőre nem egyértelmű annak áttörése. Kérdés, hogy a héten merre indul a kéthónapos mélypontról a magyar deviza, a héten viszonylag csendes időszak jön a makroadatok szempontjából, de az uniós pénzek körüli vita és a járványadatok továbbra is befolyásolhatják a hangulatot. A dollár most 304,5-nél jár, míg az angol font 418,8 forintba kerül.

A múlt héten a régióban is alulteljesítő volt a forint, most egyelőre nem látszik nagy elmozdulás hétfő reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdtek az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra fél százalékkal gyengült, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-ot veszített.

Egyelőre az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy elmozdulást, 1,18 körül megtorpant a jegyzés. A következő napok fontosak lehetnek, kiderülhet, sikerül-e átvinni ezt a szintet. Ebben akár a csütörtöki EKB-döntés is hozhat mozgást, az eurózóna jegybankja várhatóan tisztázza majd, mit jelent a gyakorlatban az új stratégiája. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött hétfő reggel a dollárral szemben, míg az angol font minimális gyengüléssel kezd.

