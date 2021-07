Megfogta a fontos szint a forintot, erősödni próbál

A hétfői borongós hangulat kicsit enyhült kedden délelőtt és ez, illetve egy fontos technikai szint segített a forintnak, hogy erősödni tudjon délig az euróval szemben.

A jelentős hétfői piaci hangulatromlás mellett a forint is 2,5 havi mélypontra bukott 360,5-nél tegnap délelőtt az euróval szemben, aztán estére kereken a 360-as szinthez tapadt, ma délelőtt pedig két hullámban erősödött. A jegyzések 358,8-359 körülig süllyedtek.

Az erősödésben a megelőző napok fokozatos esése, a kissé javuló részvénypiaci hangulat, illetve az is szerepet játszhat, hogy itt a 360-as zónában húzódik az alábbi ábrán berajzolt bő 3 éves emelkedő trendvonal, amelyet most alulról tesztel az EURHUF és ez a vonal most erős ellenállásnak számít, azaz fékezi/elvileg megfordítja a forint esését. A jelek szerint egyelőre a forintnak sikerült elkerülnie, hogy átessen ezen a szinten (360,5 fölé ugorjon az euró), mert ekkor új forintgyengülési trendről beszélhetnénk és gyorsan a 370-es szint kerülne a befektetők fókuszába. A nagy forinterősödés is kérdéses azonban egyelőre, mert 358,6-nál egy erős támasz szint húzódik, a 200 napos mozgóátlag. Egyelőre tehát a mozgóátlag és az emelkedő trendvonal közé szorult az EURHUF és amerre kitör ebből, abba az irányba várható nagyobb forintmozgás.

Címlapkép forrása: Getty Images