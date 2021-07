Csúnya, amit a forint művel - Heti mélypontra ütötték, 360 felett az euró

Folytatódott a péntek délutáni kereskedés második felében is a forint esése és a 360-as szinten is átjutott felfelé az euró, most éppen 360,3-nál jár, azaz lényegében heti mélypontra ütötték a magyar fizetőeszközt a pénteki hivatalos bankközi piaci zárás idejére (déluitán 5 óra). Az elektronikus kereskedés persze folytatódik tovább este 11-ig.

A forint mai 0,7%-os esése kilóg a régiós devizák mezőnyéből: a zloty mindössze 0,1%-kal gyengült, a cseh korona pedig stagnált az euróval szemben.

A forint a mai eséssel újra elkezdte alulról tesztelni a berajzolt trendvonalat, amelyről tegnap látványosan lepattant. Ha fölé tudna menni ma, vagy a hétfői kereskedésben, akkor azzal jelentős tér nyílna ki felfelé, első körben a 365-ös régióig, aztán felette 370-ig. Jövő kedden MNB kamatdöntő ülés lesz, a piac jellemzően 25 bázispontos kamatemelésre számít attól az üléstől, amit a jegybank iránymutatónak nevezett a kamatemelési sorozat következő hónapokbeli üteme kapcsán.

Nemcsak az EURHUF kezdett el újra alulról tesztelni egy trendvonalat, hanem az USDHUF is: amint alábbi látszik, 306 felett is is fontos szint található, és ha ezen fefelé átjut az árfolyam, azaz kicsit tovább gyengül még a forint, akkor felfelé itt is további érdemi tér nyílik meg a forintgyengülés irányába.