Öthetes csúcson ragadt a forint, közel a 350-es euró

A déli órákban volt egy kis forintgyengülés, de a 352,2 körüli árfolyamszint már ellenállásnak számított az EURHUF-ban, így arról újra az erősödés felé mozdult el a forint. Most 351,6 körül jár a kereskedés, azaz öthetes csúcsán ragadt a magyar fizetőeszköz. Mivel az euró/dollár ma nem sokat mozgott, 1,1790 körül stagnált, így a dollár/forint jegyzések is süllyedtek: most 298,3 körül ingadoznak a bankközi piacon, azaz itt tíznapos forintcsúcsról beszélhetünk.