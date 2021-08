Hathetes csúcsánál rángatják a forintot

Hathetes csúcson, kissé a 350-es szint alatt, járt hétfő reggel a forint az euróval szemben, aztán hirtelen gyengülni kezdett, de újra visszaerősödött eddig a kerek szintig.

Az elmúlt hetek fokozatos forinterősödése oda vezetett ma reggelre, hogy kissé a 350-es szint alá jutott a forint euróval szembeni árfolyama, de itt egy hirtelen forintesés mutatkozott 351-ig, aztán 350,2 körül mozgott tovább az árfolyam.

Amennyiben tovább tudna erősödni az árfolyam, a 348-as, majd a 345,5 körüli támaszokra kell figyelni.

Az euró 1,17 fölé visszaerősödött hétfő hajnalban a dollárral szemben, így a dollár kis gyengülése miatt a forint a dollárral szemben 299-nél hullámoznak a jegyzések.

Az e heti makronaptárunk szerint ma az uniós bmi-adatok lesznek fontosak, a német és a francia adat már meg is jelent, aztán kedden az MNB kamatdöntése, majd csütörtöktől a Fed konferenciája érdemel nagy figyelmet. Utóbbi során pénteken délután 4-kor beszél majd Jerome Powell Fed-elnök, aki az eszközvásárlási program leállításának időzítéséről is tehet jelzést, így kiemelt jelentőségű esemény piaci szempontból is.

Címlapkép forrása: Getty Images