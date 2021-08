Még kitart 350 alatt a forint, de pénteken már tesztelte az idegeinket

Továbbra is 350 alatt jár a forint az euróval szemben, bár pénteken már ránk ijesztett a magyar deviza. Végül azonban a Fed elnöke szóba sem hozta az eszközvásárlások közelgő leállítását, így a dollár gyengülésnek indult, ami jó hír volt a feltörekvő devizák számára is.

Hétfő reggel 349,25 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a péntek esti árfolyammal. A hétvége előtt 351-nél is járt a magyar deviza, majd estére onnan jött vissza annak köszönhetően, hogy a dollár gyengülni kezdett. A következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hírek, a járványhelyzet és a friss adatok határozhatják meg a hangulatot a forint piacán is, a héten elsősorban az amerikai munkaerőpiaci statisztikákra figyelhetnek a befektetők. A dollárral szemben most 296,16 körül járunk, míg az angol font 407,6 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is stagnálással kezdett a dollárral szemben.

Úgy tűnik, hogy a Fed múlt heti Jackson Hole-i konferenciája után a befektetők új impulzusokra várnak. Jerome Powell jegybankelnök a várakozásokkal ellentétben kifejezetten laza hangnemű előadást tartott, szót sem ejtett a jegybank eszközvásárlási programjának leállításáról. Ennek hírére aq dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, ami jó hír volt a feltörekvő piacoknak is. Azért nem volt igazán komoly zuhanás az amerikai deviza piacán, 1,18 körül megállt a jegyzés, ahonnan azért bármikor újra erősödésbe kapcsolhat a dollár. A japán jen minimális erősödéssel, az angol font pedig stagnálással kezdi a hetet a dollárral szemben.

