Megint elbizonytalanodott a forint - Kifullad az erősödés?

Kedd reggel 347,84 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Az utóbbi egy hónapban feltűnő volt a magyar deviza felülteljesítése, 3 százalékkal erősödött a forint, miközben a régióban a lengyel zloty 0,3%-ot javított, a cseh korona pedig még gyengült is. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az MNB folyamatos kamatemelését a jelek szerint már erőteljes üzenetnek tartják a befektetők. Június végén a kamatemelési ciklus kezdetekor még voltak kétségek azzal kapcsolatban, mennyire lesz elszánt a jegybank, ezeket azonban sikerült mostanra eloszlatni. Emellett segített az is, hogy 1,17-nél megtorpant a dollár erősödése, mostanra pedig már korrigált is az árfolyam 1,18 fölé. A dollárral szemben egyébként most 294,15-nél járunk, míg az angol font 405,8 forintba kerül.

Ha már említettük a régiós versenytársakat, ma reggel a zloty és a korona is minimális, 0,1%-os erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-ot, a dél-afrikai rand pedig 0,6%-ot javított a dollárral szemben.

Szóba került már az euró-dollár árfolyam korrekciója is, kedd reggel már 1,1828 körül járt a jegyzés, ami 0,3%-kal volt magasabb a tegnapinál. A japán jen és az angol font is javulással kezdte a napot, vagyis általános a dollár gyengélkedése.

