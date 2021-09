Háromhavi csúcs közeléből ütötték le a forintot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtökön újra megpróbált a 347-es szint alá jutni a forint az euróval szemben, rövid időre csaknem háromhavi csúcsra is ért 347,1-nél, de röviddel dél után esni kezdett a többi régiós devizával együtt. A jelek szerint az EKB eszközvásárlási programjának esetleges téli lassításával kapcsolatos aggodalmak, illetve az MNB már meg is kezdett programlassítása nyugtalanságot okoz egyrészt a magyar állampapírpiacon is (hozamemelkedés, mai aukciós eredmény), ez pedig a forinra is visszahat, fékezi az erősödési kísérleteit. A befektetők mindezek miatt már az EKB jövő heti kamatdöntésére és az azt követő üzenetekre kezdenek koncentrálni.