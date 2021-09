Itt a gigantikus adósságfelvétel újabb felvonása: kibocsátották az eurókötvényt is

Kialakult a végső árazása az 1 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű magyar eurókötvénynek is, így a papírt az euró midswap felett 48 bázisponttal sikerült eladni– közölte szerda délután az IFR News a Refinitiv oldalán.

Ez azt jelenti, hogy tovább szűkült a hozamfelár az erős vételi érdeklődés miatt, hiszen reggel még midsswap+75 bázispontos indikatív felárról indult a vételi ajánlatok gyűjtése, aztán ez a nap során jelentősen szűkült. A reggeli és napközbeni piaci helyzetről ebben és ebben a cikkünkben írtunk, a tegnapi gigantikus dolláralapú eladósodás részleteiről pedig ebben a cikkben.

Mivel jelenleg a 7 éves euró kamatswap hozam mínusz 16 bázispont körül van, így ez azt jelenti, hogy

az 1 milliárd eurónyi forrást mintegy 32 bázispont körüli éves kamattal sikerült bevonni, ami rendkívül olcsónak számít.

Forintalapon ennél jóval magasabb kamatok mellett szokott mostanában forrást bevonni 5-10 éves távra az állam (a múlt heti 5 és 12 éves forintalapú kötvényaukción rendre 2,53%-os és 3,07%-os átlaghozam alakult ki), igaz ilyen volumenben, 1 milliárd eurónyi méretben egyszerre nem is tudna bevonni pénzt. Másrészt éppen azért ment most ki a devizapiacokra az állam, mert a forintalapú piacot akarta tehermentesíteni több előrelátható ok miatt. Egyrészt az MNB eszközvásárlási programjának várható leállítása miatt, másrészt az EU-s viták miatt késlekedő brüsszeli átutalások hatására, amire ma is utalt beszédében az Európai Bizottság elnöke, harmadrészt egyéb, idei és 2022-es költségvetési kiadási célokra akarta most megteremteni a fedezetet.

A mai euróktövény kibocsátás kapcsán az IFR információi szerint az összes vételi ajánlat volumene 4,5 milliárd euró fölé ment, így tehát az 1 milliárd eurónyi megcélzott mennyiséget jócskán, több, mint négy és félszeresen túljegyezték. Amiatt nem fogadott el több ajánlatot az Államadósság Kezelő Központ, mert a hétfőn módosított éves finanszírozási tervében legfeljebb 4,5 milliárd eurónyi új forrásbevonást vázolt, és tegnap 4,25 milliárd dollárnyi, kb. 3,6 milliárd eurónyi forrást már bevont dollárkötvények formájában. (Az eddigi idei devizakötvény-kibocsátási keretét még nem használta ki teljesen az ÁKK, ezért mehetett most a tegnapi és mai együttes kibocsátással picit 4,5 milliárd euró fölé).

A tegnapi és mai devizakötvény-kibocsátásokról szerda délután rövid sajtótájékoztatót tart majd Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a Portfolio október 19-i Budapest Economic Forum konferenciáján is előadást tart.

Címlapkép forrása: Portfolio, az Államadósság Kezelő Központ budapesti épülete