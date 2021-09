Ma is gyengült a forint az euróval szemben

A hétfőn hirtelen jócskán módosított magyar adósságkezelési terv nyomán kedden 4,25 milliárd dollárnyi, szerdán pedig 1 milliárd eurónyi, összesen 4,4 milliárd eurónyi devizakötvényt bocsátott ki alacsony kamatok mellett a magyar állam. A kibocsátásokat részben azzal indokolta a kormány és az ÁKK, hogy a brüsszeli viták miatt csúszhat a magyar helyreállítási tervünk brüsszeli elfogadása és a belőle származó pénz, miközben itthon meg kell indítani a projekteket. Emellett egyéb költségvetési tételek előfinanszírozására is felvett pénzt az állam.

Tegnap délután az Európai Bizottság elnöke olyan jelzéseket tett, amelyek szerint egyelőre kevésbé valószínű, hogy elfogadják a helyreállítási tervünket, miközben délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legalább 50%-os esélyt adott az elfogadásra. A Portfolio tegnapi ingatlanos konferenciáján azonban Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója azt mondta:

nemcsak a helyreállítási, hanem a 2021-2027-es felzárkóztatási pénzek várható csúszása miatt is kellett az ilyen nagy volumenű hirtelen devizakötvény-kibocsátás.

Varga Mihály pénzügyminiszter tegnap a kibocsátásokat összegző sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az EU-s pénzek csúszásának kockázata miatt és a korábban magasabb kamattal kibocsátott kötvények visszavásárlása érdekében is bevont most forrásokat az állam.

Összességében tehát a kibocsátások időzítését tekintve a legfontosabb kiváltó tényező az EU-s pénzek körüli bizonytalanság lehetett, másrészt az, hogy az MNB a minap jelezte a forintalapú kötvényvásárlási programjának leállítását és a Fed, illetve az EKB is erre készül, így ez várhatóan emeli majd mind a dollár- és eurós hozamkörnyezetet, vele együtt pedig a magyart is. Mindezt pedig jó megelőzni és elébe menve ennek most még egészen olcsón tudtunk nagy volumenben pénzt bevonni, hogy tartalékoljunk az EU-pénzekkel kapcsolatos bizonytalan időkre, illetve ha a költségvetés helyzete engedi, akkor a magasabb kamattal korábban kibocsátott papírokból bőségesen vissza is tudjunk vásároljunk, kamatmegtakarítást elérve. Mindez pedig enyhíti annak a kockázatát is, hogy túlterheli aukciós kibocsátásokkal a forintalapú kötvénypiacot az ÁKK, ugyanis az idén és a jövő évben is magas költségvetési hiány miatt továbbra is intenzív forrásbevonásra volt kilátás a forintalapú piacon is. Ez pedig az MNB csökkenő támogatása mellett a hozamok további emelkedését válthatta volna ki.

Ezért is lesz érdekes figyelni a mai magyar 12 hónapos diszkontkincstárjegy- és 7 éves államkötvényaukciókat, a vételi ajánlatok mennyiségét és a kialakuló hozamokat, azaz azt, hogy a friss devizakötvény-kibocsátások nyomán most már olcsóbban tud-e pénzt bevonni az állam forint alapon, vagy sem.

A forint ma reggel 348,8-ról kissé gyengült az euróval szemben, az elmúlt napok árfolyamát nézve pedig elmondható, hogy a fentieket viszonylagos nyugalommal "szemlélte", illetve enyhe erősödéssel.

Így tehát a 350 feletti régióból ismét visszatért a 350 alatti tartományba, de egyelőre nem közelítette meg a berajzolt emelkedő trendvonalat.

A régiós devizák mezőnyében a forint az utóbbi két hétben picit alulteljesítő az euróval szemben és a zloty is kezd gyengülni. Ott az akár 6% fölé ugró infláció és a még mindig alacsony jegybanki alapkamat kombinációja a fő tényező a zloty leértékelődésében amellett, hogy az uniós helyreállítási pénzeket ők szinte biztosan nem kapják meg egyelőre, amíg a bírósági átalakításokat nem vonják vissza.

Ma hajnal óta erősödik a dollár az euróval szemben, a jegyzések 1,1820-ról 1,1780-ig süllyedtek és így a dollár/forint jegyzések 296 fölé lendültek a bankközi piacon.

