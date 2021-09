Már 7 hetes mélyponton a forint

Mind a német, mind a francia feldolgozóipari és szolgáltató szektorbeli beszerzésimenedzser-indexek rosszabban alakultak a vártnál szeptemberben és sokhavi mélypontra buktak – derült ki csütörtöki adatközlésekből. Aztán az eurózónás adatok szintén azt jelezték, hogy váratlanul nagy az üzleti aktivitás lassulása, miközben a bekerülési áraknál az árnyomás bő két évtizede nem volt ilyen erős. Mindez arra utal, hogy a koronavírus-járvány utáni korlátozások feloldásával járó tavasz-nyári erőteljes gazdasági fellendülés utáni „hűlés” korszaka a vártnál intenzívebben folytatódik, és ezt természetes hatások mellett az is okozza, hogy az ellátási láncokban továbbra is súlyos zavarok vannak, amelyek felhajtják az inputköltségeket és közben több helyen a termelést is korlátozzák.