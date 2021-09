Mintaszerűen visszapattant a forint a 7 hetes mélypontonjáról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MNB keddi kamatemelése után szerdán jókora forintgyengülés volt, de ez nem folytatódott este amellett sem, hogy a vártnál keményebb hangvételű üzeneteket küldött a Fed-elnök az eszközvásárlási program leállításával kapcsolatban. Csütörtökön reggel, majd kora délután is volt egy hirtelen forintesés, utóbbi a váratlan török kamatvágással is összefügghetett, amelynek nyomán az euró jegyzései 356,5-ig emelkedtek. Ez héthetes forintmélypontot jelentett, azonban több szempontból is egy nagyon fontos technikai szint volt az árfolyamban, és erről mintaszerűen újra erősödni kezdett.