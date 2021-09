Még mindig nem menekült meg a forint a 360-tól – Csak idő kérdése a lélektani határ áttörése?

Kedden már kishíján újra 360 fölé gyengült a forint az euróval szemben, azonban hajszálra a lélektani határ alatt megtorpant a gyengülése. Így kezdi most a szerdai napot is a magyar deviza, a mostani szintről bármikor meglehet a 360 feletti jegyzés.

Szerda reggel 359,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az utóbbi napokban érezhetően gyengült, illetve alulteljesítő is volt a régióban, a mostani szint már kéthónapos mélypontot jelent a forint szempontjából. A 360-as szint áttörése csak idő kérdése lehet, hiszen már tegnap is hajszálra voltunk tőle. Persze jöhet átmeneti korrekció is innen, az utóbbi napok tendenciája után aktuális is lenne. A dollárral szemben most 308 közelében járunk, míg az angol font 417,14 forintba kerül.

A régióban is alulteljesítő volt mostanában a forint, bár tegnap a lengyel zloty is érdemben gyengült az euróval szemben. Szerda reggel a zloty és a cseh korona is 0,1 százalékos erősödéssel indítja a napot. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,2 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

A forint gyengélkedésének egyik oka a dollár utóbbi napokban újraéledő erősödése, az amerikai deviza 1,17 alá kapaszkodott az euróval szemben. Most 1,1683 körül jár a jegyzés, ami gyakorlatilag megegyezik a kedd esti árfolyammal. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén minimális javulással kezdi a napot.

Címlapkép: Getty Images