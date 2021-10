Amekkora sztár volt augusztusban a forint, akkora vesztes lett szeptemberben - Majdnem a világ legrosszabbja volt

Egy hónapja még azt írhattuk, hogy augusztusban a világ legnagyobb erősödést produkáló devizája volt a forint. Szeptemberben aztán meglett ennek a böjtje is, csak a török líra gyengült nagyobbat a dollárral szemben azt követően, hogy meglepetésre kamatot vágtak. Ezzel szemben az MNB folyamatosan szigorít, de a jelek szerint ez sem elég a forint gyengülésének megfékezéséhez.

A forint kilátásai is szóba kerülnek a Portfolio konferenciáján október 19-én. Regisztráljon még ma!

A dollárt lehetetlen volt legyőzni szeptemberben

A szeptember egyértelműen a dollár erősödéséről szólt a devizapiacon, az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben is 2,2 százalékkal erősödött. Ennek oka elsősorban az, hogy a befektetők szerint az amerikai jegybank hamarabb indul majd el a szigorítás útján, legutóbb már a Fed is egyértelműen jelezte, hogy közeleg az eszközvásárlási program leállítása (tapering). Jórészt ez, illetve a kínai Evergrande csődjével kapcsolatos híreknek a hatására romlott el a hangulat a hónap végére, ami az amerikai állampapír-hozamok emelkedését is elhozta.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A dollár erősödése általában rossz hír a feltörekvő piaci devizák számára, mivel az amerikai deviza az utóbbi években a piaci hangulat egyik fontos fokmérőjévé vált: amikor romlik a hangulat, csökken a kockázatvállalás, akkor általában erősödik a dollár egyfajta biztos menedékként.

Éppen ezért nem véletlen, hogy a dollárral szemben csak az orosz rubel tudott minimálisan erősödni egy hónap alatt, gyakorlatilag a teljes feltörekvő piac számára szenvedést hozott a szeptember. Így pedig nem meglepő, hogy a forint is gyengült, a dollárral szemben egy hónap alatt közel 6%-ot (azért a dollárt vesszük alapul, mert sok feltörekvő deviza esetében az a mérvadó, így az összehasonlítási alapként relevánsabb).

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Így legfeljebb a forint gyengülésének mértékén lepődhetünk meg, a bő 5,5%-os esés ugyanis számításaink szerint

a világon a második legnagyobb volt egy hónap alatt.

A magyar devizánál nagyobbat csak a török líra esett a vizsgált időszakban, ott a jegybank meglepő 100 bázispontos kamatvágása borzolta a kedélyeket. Vagyis a líra esetében jól azonosítható az az egyedi sztori, ami a jelentős gyengülést okozta, nevezetesen az, hogy ismét politikai nyomásra kellett kamatot csökkenteni annak ellenére, hogy az inflációs kilátásokban nem látszik javulás.

Ha a régiós versenytársakhoz viszonyítjuk a forint teljesítményét, akkor már látszik a magyar deviza feltűnő alulteljesítése. A lengyel zloty egy hónap alatt 3,8%-kal gyengült, míg a cseh korona pedig 1,7%-ot veszített értékéből.

De miért pont a forintot büntetik?

Jogos a kérdés, miért megint a forint lett alulteljesítő a régióban, milyen tényezők szólnak ennyire erősen a forint ellen. Ezzel a kérdéssel mi is többször foglalkoztunk már az utóbbi hetekben, nagyjából az alábbiakból állt össze a kép:

Kiemelkedő szerepe lehetett, hogy a negyedévek végén felborul a likviditás a magyar piacon, ami gyengíti a forintot.

Továbbra is élesek a viták a magyar kormány és az Európai Bizottság között a fejlesztési és helyreállítási források kifizetéséről. A magyar válságkezelő csomagról nincs megállapodás, nagyrészt emiatt kellett a finanszírozás biztosítására devizakötvényeket eladni.

Az MNB szeptemberben már a vártnál kisebb mértékben, 15 bázisponttal emelte meg az alapkamatot az utóbbi hónapok 30 bázispontos szigorítási üteme után. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben az inflációban továbbra is felfelé mutató kockázatokat látnak és az eddig vártnál későbbre tolták a jegybanki inflációs cél teljesülését. Néhány elemző szerint a 2022-ben esedékes 20%-os minimálbér-emelés és a családok év eleji szja-visszatérítése csak további kockázatot jelent abból a szempontból, hogy nem csökken majd a várt ütemben az áremelkedési ütem.

A Commerzbank elemzői azt emelték ki, hogy a régióban a forint a leginkább high-beta deviza, ami azt jelenti, hogy az esetleges piaci hangulatromlás minket érint leginkább. Vagyis a dollár erősödésére, illetve az amerikai kötvényhozamok emelkedésére hagyományosan a forint reagál a leginkább, és most pont egy ilyen környezetben voltunk szeptemberben.

Kisebb hatása lehet a német választások eredményének, illetve a jelenleg zajló koalíciós tárgyalásoknak, melyek a magyar kormány és az EU viszonyát is érdemben befolyásolhatják. Elemzők szerint egy esetleges SPD-vezetésű új kormány valószínűleg keményebb álláspontot képviselne a jogállamisági vitákban. Emellett egy erős német kormány ismét erősítheti a szorosabb európai integráció igényét, amit a magyar kormány minden eszközzel igyekszik akadályozni.

A fenti negatív hatások mellett egyetlen pozitívumként a Moody’s felminősítését érdemes kiemelni. A hitelminősítő lépését sokan meglepetésként értékelték, bár a pozitív kilátás alapján volt rá esély, viszont a koronavírus miatti kockázatok, illetve az erőteljes kormányzati kiköltekezés a besorolás szinten tartása mellett szóltak. A felminősítés azonban a sok forint ellen ható tényező mellett szinte egyáltalán nem volt hatással az árfolyamra.

Ha kicsit hosszabb távon vizsgáljuk a devizák teljesítményét a dollárral szemben, akkor már nem lóg ki ennyire a forint a sorból, a középmezőnyben van 5% körüli gyengülésével. A régióban ennél nagyobbat gyengült kilenc hónap alatt a lengyel zloty és a román lej is, vagyis inkább hullámzónak, mint kifejezetten rossznak tekinthető a forint idei teljesítménye eddig.

Milyen jövő várhat a forintra?

Természetesen az utóbbi hetek gyengülése a forint kilátásait is meghatározhatja. Egyrészt rövidtávon könnyen jöhet egy korrekció az árfolyamban, hiszen már technikai alapon is túladottá vált a forint, illetve a devizalikviditás szűkössége is enyhülni fog a negyedév zárultával. Másrészt viszont egyelőre nem látszik, mitől szűnnének meg a fent felsorolt forint elleni tényezők, ami arra utal, hogy inkább tartósan is a gyengülés lehet az irány.

Pozitív hírt hozhatna, ha sikerülne megállapodni az uniós RRF-források folyósításáról, illetve enyhülnének a jogállamisággal kapcsolatos feszültségek. Erre azonban egyelőre nincs sok jel. Az MNB monetáris politikájával kapcsolatban a Monetáris Tanács már jelezte, hogy a szeptemberi döntés lehet meghatározó a következő időszakban, vagyis várhatóan folytatódik majd havi 15 bázispontos ütemben a szigorítás. Közben a jegybank is elismeri, hogy novemberben akár a júniusi 5,3%-os csúcsot is meghaladhatja az infláció. Vagyis a belső tényezők alapján egyelőre nem látszik, mitől enyhülne a nyomás a forinton.

Ami még segíthetne, az a dollár esetleges megtorpanása, illetve a nemzetközi befektetői hangulat javulása lehetne. Láthattuk, hogy ezek is a magyar deviza ellen szóltak az utóbbi egy hónapban, ha itt jönne változás, akkor azzal tartósan erősödésbe fordulhatna a forint is.

Címlapkép: Getty Images