Erősödik a forint, az MNB jelzése állhat mögötte

Virág Barnabás MNB-alelnök csütörtökön azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak nagyobb szigorításra van szüksége, mint ami szeptemberben látszott. A jelzésre azonnal erősödésbe kezdett a forint, amely a reggeli órákban markánsan gyengült az euróval szemben.

"Magyarországnak nagyobb szigorításra van szüksége, mint ami szeptemberben látszott" - mondta a Bloomberg hírügynökség információi szerint Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke. Virág nyilatkozatából egyelőre bővebb verzió még nem látott napvilágot a sajtóban,

de ez a jelzés is elég volt arra, hogy a forint erősödésbe kezdjen.

Pedig a mai nap kifejezetten rosszul indult a forint számára. A délelőtti órákban a tegnap elért féléves mélypontról is tovább gyengült, a napon belüli mélypontján 364-es jegyzést is megérintette az euróval szemben, 0,5%-os volt a leértékelődés. A mai gyengülést alapvetően a rossz nemzetközi befektetői hangulatnak okozta, a cseh korona és lengyel zloty hasonló mértékben veszített értékéből, de hosszabb távon a forint alulteljesítő a régiós devizákkal szemben.

Virág Barnabás szavai előtt 364 felett járt már a kurzus, azonban ezután nagyot rántottak a forint árfolyamán: jelenleg 362,3-as szinten áll az EURHUF jegyzése, ami a tegnapi szintnek felelt meg, de az MNB-alelnök megszólalása után 361,6-ig is elment a jegyzés.

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben kis meglepetésre mindössze 15 bázispontos kamatemelést hajtott végre, holott a piac ennél nagyobb, 20-25 bázispontos emelést is el tudott volna képzelni az erősödő inflációs kockázatok miatt. A jegybank ezután az októberi ülése után, kedden is 15 bázispontos emelésről döntött, ami - bár megfelelt a jegybank korábbi jegyzéseinek - csalódást váltott ki a befektetőkből, és kevésnek bizonyult a feltörekvő piacok számára kedvezőtlen nemzetközi hangulat ellensúlyozására. Nagy kérdés, hogy Virág friss megszólalásának hatása meddig tart ki, a régiós devizák ugyanis továbbra is gyengülésben vannak, és már a forinterősödés is elakadt. Alighanem többet tudunk majd, ha a nyilatkozat többi része is megjelenik.

