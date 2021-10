Belehúzott a forint

Csütörtök reggel 363-nál járt a forint az euróval szemben miután tegnap lendületet vett az erősödés. Így sikerült eltávolodni a 365-ös szinttől, illetve a történelmi mélyponttól. Kérdés, meddig tart ki ez a jó hangulat a forint piacán, azért még korai lenne kijelenteni, hogy végleg megmenekültünk a szakadéktól. A következő napokban a forint szempontjából is az EKB és a Fed kamatdöntése lesz meghatározó, ha ezek jelentős dollárerősödést váltanak ki, akkor a magyar deviza is visszafordulhat a gyengülés felé. Hosszabb távon pedig az MNB novemberi kamatdöntése döntheti majd el az irányt, de arra még több mint két hetet várni kell. A dollárral szemben most 312,9-nél járunk, míg az angol font 430 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben azt követően, hogy az utóbbi napokban eltávolodott a 10-es lélektani szinttől.

Említettük már a közelgő kamatdöntéseket, melyek elsősorban az euró-dollár árfolyamot mozdíthatják ki a jelenlegi holtpontról. Hosszabb ideje ugyanis 1,16 körül oldalazik a jegyzés, ahonnan egyik irányba sem tud kimozdulni. A japán jen ma reggel 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdult.

