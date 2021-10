Már most ugrik a dollár, pedig még semmi nem történt – Mi lesz itt szerdán?

Felemás makroadatok érkeztek péntek délután a tengerentúlról, ezért talán meglepő a dollár több mint egy százalékos szárnyalása az euróval szemben. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy jövő szerdán jön a Fed kamatdöntése, amikor bejelenthetik a tapering kezdetét, vagyis lehet, hogy ez még csak a kezdet.

Ritkán látható szárnyalásba kezdett péntek délután a dollár az euróval szemben, kora este már 1,154 körül járt a jegyzés, ami 1,2%-os zuhanást jelent csütörtök estéhez képest. Ráadásul ezzel megközelítette októberi mélypontját, ami 1,1525 körül volt. Ez azért érdekes, mert ha azon átmegy a dollár, akkor

tavaly nyár óta nem látott csúcsra erősödik.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Pedig látszólag „semmi” nem történt, jött néhány felemásan értelmezhető makroadat a tengerentúlról:

A Fed által kiemelten figyelt PCE-infláció 4,4%-ra gyorsult az augusztusi 4,2%-ról, de a szakemberek előzetesen ennél nagyobb emelkedést vártak.

A személyes kiadások a várt 0,5% helyett 0,6%-kal emelkedtek szeptemberben.

A munkaerőköltségek a várt 0,9% helyett 1,3%-kal emelkedtek.

A fentiekből talán az utolsó nevezhető szignifikáns eltérésnek, az ING Bank délutáni elemzése is azt emelte ki, hogy az adat növelheti a nyomást a Feden. Ez azonban kevés lenne ekkora dollárerősödéshez.

A kulcs az lehet, hogy jövő szerdán tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank Nyíltpiaci Bizottsága, amikor a várakozások szerint bejelentik majd az eszközvásárlások leépítésének (tapering) kezdetét. A legtöbb szakember szerint decembertől foghatják vissza a havi 120 milliárd dolláros vásárlást, majd 2022 közepére teljesen leállhatnak.

Könnyen elképzelhető, hogy már a jövő heti bejelentésekre pozícionálja magát a piac.

Ez persze nem jelenti azt, hogy tartós dollárerősödés jön, könnyen igazolódhat a klasszikus „buy the rumour, sell the news” tétel, vagyis a jegybank bejelentése már jóval kisebb hatást válthat ki. A másik opció, hogy valóban fordulatként értékeli a piac a szigorítás megkezdését, akkor még nincs vége a dollár szárnyalásának. A harmadik pedig, hogy nem jelent be semmit a Fed, akkor erőteljes visszapattanás jöhet.

Címlapkép: Getty Images