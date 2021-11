Kis visszakapaszkodás után 360 felett kezdi a kulcsfontosságú hetet a forint

Továbbra sem szabadul a 360-as szinttől a forint az euróval szemben, a mostani rövid hetet is felette kezdi. A következő napok meghatározók lehetnek, hiszen holnap jön a Fed és a lengyel jegybank kamatdöntése, majd csütörtökön Prágában is kamatdöntő ülést tartanak.

Kedd reggel 360,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. A magyar deviza a múlt héten kicsit visszakorrigált a korábbi gyengülés után, egy hete 367 körül is járt a jegyzés, majd elsősorban a nemzetközi hangulat javulásával onnan kapaszkodott vissza a forint. A következő napokban elsősorban a kamatdöntésekre figyelünk, a régióban és a tengerentúlon is fontos jegybanki lépések jönnek. Az MNB Monetáris Tanácsának két hét múlva kell csak összeülnie, de a Fed holnapi lépése hatással lehet a magyar jegybank lépésére is, nem is beszélve a lengyel és a cseh kamat alakulásáról. A dollárral szemben most 311,13-nál járunk, míg az angol font 425 forint közelében jár.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulást mutat kedd reggel. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand pedig kismértékű erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az amerikai deviza péntek este jelentősen erősödött az euróval szemben, egészen 1,154-ig szakadt a jegyzés, majd onnan tegnap már korrigált az euró, így ma reggelre újra 1,16 feletti árfolyam látszik. Holnap a Fed döntése határozhatja meg az irányt, a várakozások szerint az amerikai jegybank bejelenti, hogy decembertől visszafogja eszközvásárlásait és 2022 közepére teljesen kifuttatja a QE-programot. Ehhez képest bármilyen további döntés vagy kommunikációs fordulat akár meglepetést is okozhat és a piacon is nyomokat hagyhat. A japán jen kedd reggelre 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig stagnál.

