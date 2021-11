360 alá kapaszkodott a forint, de még nem menekült meg

Kedden tovább erősödött a forint az euróval szemben, így 360 alá esett az árfolyam. Persze még korai lenne arról beszélni, hogy elbúcsúzhatunk a lélektani határtól, hiszen ma a Fed kamatdöntése hozhat komolyabb kilengéseket este a devizapiacon.

Szerda reggel 359,75 körül járt az euró jegyzése, ez minimális elmozdulást jelentett a tegnap esti szinthez képest. Az utóbbi napokban jelentősen erősödött a forint, ezzel eltávolodott történelmi mélypontjától, de így is érezhető az elmúlt hetek gyengülésének hatása, hiszen a 350 alatti szinthez képest még mindig tíz egységgel van feljebb a jegyzés. Ráadásul ma jön a Fed és a lengyel jegybank kamatdöntése, melyek hatással lehetnek a forint árfolyamára is. A piac elsősorban a Fed lépésére figyel, magyar idő szerint este ez akár komolyabb kilengést is hozhat a devizapiacon. A dollárral szemben most 310,4-nél járunk, míg az angol font 423 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona minimális erősödéssel kezdték a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon közben a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand pedig 0,2%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam egyelőre 1,16 körül ingadozik továbbra is, este jöhetnek nagyobb kilengések a Fed döntése után. A várakozások szerint az amerikai jegybank bejelenti majd eszközvásárlási programjának fokozatos leállítását, a kérdés csak az, hogy már novembertől kevesebb kötvényt és jelzálogfedezetű értékpapírt vásárolnak, vagy csak decembertől indul a tapering. A japán jen ma reggel minimálisan erősödött a dollárral szemben, akárcsak az angol font.

