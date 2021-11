Nem tud tovább erősödni a forint, újra 360 felett az euró

Hétfő reggel 358,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából, de helyesebb lenne talán stagnálásként jellemezni. A múlt héten a magyar deviza igyekezett eltávolodni történelmi mélypontjától, illetve a 360-as lélektani határt is áttörte. Most az lenne a cél, hogy megtartsa erősödését, illetve esetleg tovább kapaszkodjon. Ebben elsősorban a Monetáris Tanács segíthet majd a jövő héten, addig a nemzetközi hangulat, a járvánnyal kapcsolatos hírek, illetve a holnapi inflációs adat mozgathatják a forintot. A dollárral szemben most 310,4 körül járunk, míg az angol font 418,9 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régióban a versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdték a hetet. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,2%-ot javított a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3%-kal erősödött.

Az euró-dollár árfolyam egyelőre alig mozdul, az EKB és a Fed kamatdöntései után úgy tűnik, hogy az 1,15-1,16-os szűk sávba ragadt be a jegyzés. Most 1,1564 körül jár az árfolyam, ami megegyezik a péntek estivel. A japán jen közben 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben reggel, míg az angol font szintén minimális lecsorgást mutat.

Címlapkép: Getty Images